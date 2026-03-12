Скидки
Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к игроку

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, прокомментировала информацию об интересе «Барселоны» к футболисту. Ранее кандидат в президенты сине-гранатовых Виктор Фонт допустил, что при его правлении каталонский клуб может подписать форварда «горожан».

«Я часто говорила, что мы очень уважаем «Барселону» и восхищаемся ею, но никаких контактов ни с Эрлингом Холандом, ни с руководством «Барселоны» по поводу потенциального трансфера не было.

Кроме того, поскольку игрок продлил контракт несколько месяцев назад, он очень счастлив в «Манчестер Сити». У него всё идёт очень хорошо, и нам действительно нечего сказать о трансфере, когда всё так хорошо в «Манчестер Сити», — сказала Пимента для журналиста El Chiringuito Маркоса Бенито.

Действующее трудовое соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года.

