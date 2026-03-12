Канчельскис: «Динамо» надо было хорошо играть с начала сезона, вопросов бы не было

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне. В первых трёх встречах весенней части чемпионата бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» (4:0) и московские «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«У «Динамо» впереди есть матчи. Надо было с начала сезона хорошо играть. Тогда бы и вопросов к ним не было. Играли плохо, не набрали очки. А сейчас хорошо начали, все говорят, что «Динамо» нашло свою игру. Но посмотрим, какое место займут в конце сезона. Результативность хорошая, но встреч ещё много в чемпионате», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.