Главная Футбол Новости

«Слава богу, что я не попал в «Спартак». Глушенков — о трудностях в молодёжных командах

«Слава богу, что я не попал в «Спартак». Глушенков — о трудностях в молодёжных командах
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на раннем этапе своей карьеры.

«Сначала я был в Академии Коноплёва, потом я уехал в «Локомотив». Из «Локомотива» меня выгнали в середине девятого класса, мне не сказали за что. Нас тогда возили в общеобразовательную школу, и женщина, которая нас возила, сказала, что я отчислен. В «Локомотиве» меня отчислили, я поехал в «Спартак» на просмотр, где меня не взяли, и я поехал в «Чертаново». Это был для меня последний шанс. Скажу так… слава богу, что я не попал в «Спартак», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

