УЕФА проведёт разбирательство в отношении Педру Нету после матча с «ПСЖ»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведёт разбирательство в отношении нападающего «Челси» Педру Нету после матча 1/8 финала Лиги чемпионов c «ПСЖ» (2:5). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
Напомним, в конце матча между английской и французской командой произошла потасовка, вызванная действиями Нету. На 90+2-й минуте встречи португалец за пределами поля толкнул болбоя в грудь, так как тот не давал ввести мяч в игру. За юного стюарда вступились игроки парижан. Потасовка продлилась не более пары минут, судьям удалось успокоить участвовавших в стычке, при этом не показав ни одной карточки.
Фото: Кадр с трансляции «Okko Спорт»
УЕФА рассмотрит поступок футболиста «Челси» на предмет неспортивного поведения в соответствии со статьёй 15 дисциплинарного регламента ассоциации.
