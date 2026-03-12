Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мбаппе чувствует себя лучше и может сыграть в ответном матче с «Сити» — Хоукинс

Мбаппе чувствует себя лучше и может сыграть в ответном матче с «Сити» — Хоукинс
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе чувствует себя лучше и может быть включён в состав «сливочных» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (17 марта). Форвард пропустил первую игру с «горожанами» (3:0) из-за травмы колена. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

По информации источника, Мбаппе также может принять участие в мартовских товарищеских матчах сборной Франции. В скором времени нападающий пройдёт обследование в Мадриде, чтобы подтвердить своё состояние и получить разрешение на участие в предстоящих встречах.

Комментарии
