Мбаппе чувствует себя лучше и может сыграть в ответном матче с «Сити» — Хоукинс

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе чувствует себя лучше и может быть включён в состав «сливочных» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (17 марта). Форвард пропустил первую игру с «горожанами» (3:0) из-за травмы колена. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Мбаппе также может принять участие в мартовских товарищеских матчах сборной Франции. В скором времени нападающий пройдёт обследование в Мадриде, чтобы подтвердить своё состояние и получить разрешение на участие в предстоящих встречах.

