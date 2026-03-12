Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он самый недооценённый футболист на планете». Трент Александер-Арнольд — о Вальверде

«Он самый недооценённый футболист на планете». Трент Александер-Арнольд — о Вальверде
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд высказался о своём одноклубнике Федерико Вальверде.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Я уже несколько недель расхваливаю его, но, опять же, у меня не хватает слов, чтобы описать его игру в полной мере. Он самый недооценённый футболист на планете, и так было на протяжении многих лет, но даже до того, как я сюда приехал, я всегда восхищался его игрой, потому что в нём нет ни одного недостатка.

Нет того, чего бы он не мог сделать, у него невероятная энергия. Он никогда не жалуется, продолжает играть, выкладывается на полную в каждой игре, и это потрясающее качество. Согласны вы с этим или нет, однако он определённо входит в число лучших полузащитников планеты, и так было на протяжении многих лет», — приводит слова Трента Football Espana.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0, Вальверде отметился хет-триком.

Материалы по теме
Хет-трик Вальверде и передача Куртуа — в видеообзоре победы «Реала» над «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android