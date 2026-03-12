«Он самый недооценённый футболист на планете». Трент Александер-Арнольд — о Вальверде

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд высказался о своём одноклубнике Федерико Вальверде.

«Я уже несколько недель расхваливаю его, но, опять же, у меня не хватает слов, чтобы описать его игру в полной мере. Он самый недооценённый футболист на планете, и так было на протяжении многих лет, но даже до того, как я сюда приехал, я всегда восхищался его игрой, потому что в нём нет ни одного недостатка.

Нет того, чего бы он не мог сделать, у него невероятная энергия. Он никогда не жалуется, продолжает играть, выкладывается на полную в каждой игре, и это потрясающее качество. Согласны вы с этим или нет, однако он определённо входит в число лучших полузащитников планеты, и так было на протяжении многих лет», — приводит слова Трента Football Espana.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0, Вальверде отметился хет-триком.