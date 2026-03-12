Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков назвал свою любимую позицию на футбольном поле

Максим Глушенков назвал свою любимую позицию на футбольном поле
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал свою любимую позицию на футбольном поле.

«Я б направо себя ставил. Больше отдыхать при обороне – можно и «десяткой». Справа – потому что я могу спокойно убежать на левый фланг, создать там большинство, и за мной никто не побежит. В этой зоне я буду один, меня теряют. А когда я играю «десятку», то со мной играет опорный и регулярно сопровождает меня», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Слава богу, что я не попал в «Спартак». Глушенков — о трудностях в молодёжных командах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android