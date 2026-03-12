Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал свою любимую позицию на футбольном поле.

«Я б направо себя ставил. Больше отдыхать при обороне – можно и «десяткой». Справа – потому что я могу спокойно убежать на левый фланг, создать там большинство, и за мной никто не побежит. В этой зоне я буду один, меня теряют. А когда я играю «десятку», то со мной играет опорный и регулярно сопровождает меня», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.