Трамп: не считаю уместным участие сборной Ирана на чемпионате мира — 2026

Комментарии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение, в котором заявил о неуместности участия сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт грядущим летом в США, Канаде и Мексике.

«Сборная Ирана может приехать на чемпионат мира, но на самом деле я не считаю её присутствие уместным − ради их же безопасности. Спасибо за ваше внимание к вопросу», — написал Трамп.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

