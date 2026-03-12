Скидки
«Давно такого не видел». Канчельскис — об игре «Зенита» с «Оренбургом»

«Давно такого не видел». Канчельскис — об игре «Зенита» с «Оренбургом»
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре «Зенита» с «Оренбургом» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Ожидаю хорошую погоду на поле в матче «Зенит» — «Спартак». Питер выиграет, всё будет нормально. Удивило их поражение в Оренбурге. Не забили два пенальти — давно такое не видел. Однако играли в минусовую погоду. Бразильцы думали, когда закончится матч, чтобы домой поехать в тепло. Но на «Спартак» будет другой настрой. Игра будет интересной. «Спартак» забивает, однако и пропускает много. Очки терять никому нельзя», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

