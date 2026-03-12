Скидки
Федерико Вальверде рассказал, почему Винисиус исполнял пенальти в ворота «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) рассказал, почему пенальти в ворота «горожан» исполнял Винисиус Жуниор. Напомним, на тот момент «сливочные» вели в три мяча благодаря хет-трику уругвайца, но бразильский вингер не смог увеличить преимущество мадридцев, не реализовав пенальти.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Вини спросил меня, хочу ли я пробить пенальти. Он — легенда «Реала», мой отличный друг, мы с другими товарищами по команде сказали ему пробить. Вини промахнулся? Такое случается, это часть футбола», — приводит слова Вальверде аккаунт журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

Всего в текущем сезоне в активе Винисиуса 40 встреч на клубном уровне, в которых он забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

