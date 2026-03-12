Скидки
Главная Футбол Новости

Вальверде, Кварацхелия, Куртуа — в команде недели Лиги чемпионов

Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид).

Защитники: Йосип Станишич («Бавария»), Робен Ле Норман («Атлетико» Мадрид), Роберт Андрих («Байер»), Исмаил Якобс («Галатасарай»).

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Марио Лемина («Галатасарай»), Сондре Брунстад («Будё-Глимт»).

Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

