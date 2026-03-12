Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо покинул Катар по личным причинам

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо покинул Катар по личным причинам
Комментарии

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Клаудиньо покинул страну по личным причинам. Об этом информирует аккаунт «Аль-Садда» в социальной сети.

«В свете некоторых личных обстоятельств, с которыми столкнулся Клаудиньо, вчера он покинул Катар со своей семьёй. Однако клуб поддерживает с ним связь по поводу скорейшего возвращения в Доху», — написано в заявлении.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Клаудиньо перешёл в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Полузащитник играл за сине-бело-голубых с лета 2021 года.

Материалы по теме
Писарев допустил, что Джон Джон может заменить Клаудиньо в «Зените»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android