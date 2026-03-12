Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо покинул Катар по личным причинам

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Клаудиньо покинул страну по личным причинам. Об этом информирует аккаунт «Аль-Садда» в социальной сети.

«В свете некоторых личных обстоятельств, с которыми столкнулся Клаудиньо, вчера он покинул Катар со своей семьёй. Однако клуб поддерживает с ним связь по поводу скорейшего возвращения в Доху», — написано в заявлении.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Клаудиньо перешёл в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Полузащитник играл за сине-бело-голубых с лета 2021 года.

