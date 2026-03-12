Скидки
Игрок «Динамо» Сергеев объяснил высокую результативность команды весной

Игрок «Динамо» Сергеев объяснил высокую результативность команды весной
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев объяснил высокую результативность своей команды после рестарта чемпионата России. В первых трёх встречах весенней части сезона бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» (4:0) и московские «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

— За счёт чего такая результативность у «Динамо» на старте?
— Правильная игра. Реализуем свои моменты. На этом не надо зацикливаться, надо забивать. Любая победа — 4:1 или 1:0 — это три очка. Хорошо, что забиваем много, но самое главное, что выигрывает команда, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.

