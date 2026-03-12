Игрок «Динамо» Сергеев объяснил высокую результативность команды весной

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев объяснил высокую результативность своей команды после рестарта чемпионата России. В первых трёх встречах весенней части сезона бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» (4:0) и московские «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

— За счёт чего такая результативность у «Динамо» на старте?

— Правильная игра. Реализуем свои моменты. На этом не надо зацикливаться, надо забивать. Любая победа — 4:1 или 1:0 — это три очка. Хорошо, что забиваем много, но самое главное, что выигрывает команда, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.