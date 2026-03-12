Тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил выбор голкипера на матч с «ПСЖ»
Поделиться
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор рассказал, почему выпустил в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» голкипера Филипа Йоргенсена. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб великолепно играет при навесах и является выдающимся вратарём. У Филипа тоже потрясающие качества. Одна из причин нашей победы над «Астон Виллой» (4:1) заключалась в том, что мы были очень спокойны во владении мячом. Но игроки иногда ошибаются. Филип не первый, кто ошибается, это часть футбола, он признал свою ошибку в раздевалке. Однако четвёртый гол Кварацхелии был невероятным, ни один вратарь в мире не смог бы отбить такой удар», – приводит слова Росеньора ESPN.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 марта 2026
-
21:00
-
20:52
-
20:48
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:24
-
19:16
-
19:13
-
19:05
-
19:01
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:47
-
17:45
-
17:45
-
17:37
-
17:27
-
17:21