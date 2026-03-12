Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил выбор голкипера на матч с «ПСЖ»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор рассказал, почему выпустил в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» голкипера Филипа Йоргенсена. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб великолепно играет при навесах и является выдающимся вратарём. У Филипа тоже потрясающие качества. Одна из причин нашей победы над «Астон Виллой» (4:1) заключалась в том, что мы были очень спокойны во владении мячом. Но игроки иногда ошибаются. Филип не первый, кто ошибается, это часть футбола, он признал свою ошибку в раздевалке. Однако четвёртый гол Кварацхелии был невероятным, ни один вратарь в мире не смог бы отбить такой удар», – приводит слова Росеньора ESPN.

