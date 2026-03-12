Экс-футболист сборной России Фёдор Кудряшов проведёт бой с певцом GOODY

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о проведении боя между бывшим защитником сборной России Фёдором Кудряшовым и певцом Дмитрием Гусаковым (GOODY).

«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошёл с отличным фидбэком. В главном бою – Фёдор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Fight Nights — это российская промоутерская организация в сфере смешанных единоборств (ММА).

В составе российской национальной команды Кудряшов провёл 48 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

