Болонья — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ричардс: я сыт по горло «Реалом»… почему они всегда так поступают с «Манчестер Сити»?
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил английскую команду со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Я сыт по горло «Реалом»… почему они всегда так поступают с «Манчестер Сити»? «Реал» всегда так делает. Если «Манчестер Сити» вылетит из турнира на следующей неделе, это будет их третье подряд поражение в Лиге чемпионов от «Реала», — приводит слова Ричардса CBS Sports.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».

