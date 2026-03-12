Ричардс: я сыт по горло «Реалом»… почему они всегда так поступают с «Манчестер Сити»?

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил английскую команду со счётом 3:0.

«Я сыт по горло «Реалом»… почему они всегда так поступают с «Манчестер Сити»? «Реал» всегда так делает. Если «Манчестер Сити» вылетит из турнира на следующей неделе, это будет их третье подряд поражение в Лиге чемпионов от «Реала», — приводит слова Ричардса CBS Sports.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».