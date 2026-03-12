«Ничего страшного, подвинется». Глушенков — о конкуренции с Луисом Энрике

Форвард «Зенита» Максим Глушенков высказался о конкуренции в составе сине-бело-голубых с Луисом Энрике да Силвой.

«Ничего страшного, подвинется. Если я своей игрой всё показываю, то тут ничего не поделаешь. Я никому не собираюсь ничего доказывать», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал семь результативных передач. Луис Энрике сыграл 21 встречу, в которых отметился тремя голами и двумя передачами.

После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.