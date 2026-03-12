Скидки
«Реал» готов продать Камавинга летом, начальная цена на игрока — € 50 млн — Моретто

Мадридский «Реал» рассмотрит предложения по полузащитнику Эдуарду Камавинга грядущим летом. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, начальная цена на игрока, установленная «сливочными», составляет € 50 млн.

Камавинга играет за «Королевский клуб» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

