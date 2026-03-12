Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Капелло назвал причину неудачного выступления итальянских клубов в еврокубках

Капелло назвал причину неудачного выступления итальянских клубов в еврокубках
Комментарии

Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал неудачное выступление итальянских клубов в еврокубках, а также высказался о перспективах национальной команды в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«Существует связь между провалами в еврокубках и риском не попасть на чемпионат мира, и всё начинается с уровня иностранных игроков.

Когда я был тренером, у нас в Италии были лучшие футболисты в мире. Сегодня есть Модрич, Рабьо и некоторые другие. И мы продаём действительно хороших игроков, а когда-то, по крайней мере до 2010 года, все они приезжали сюда, потому что мы были эталоном. Без этого примера наши игроки не смогут совершенствоваться. Но это не единственная проблема.

В Серии А очень не хватает итальянских игроков. Их места занимают иностранцы, даже посредственные. Мы правда думаем, что они все лучше наших? Конечно, если мы не попадём на третий чемпионат мира, я не буду сомневаться: это будет означать, что вся политика в отношении нашего юношеского футбола была неправильной», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

