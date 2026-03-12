Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Федерации футбола Аргентины высказался о переносе Финалиссимы в Испанию

Глава Федерации футбола Аргентины высказался о переносе Финалиссимы в Испанию
Комментарии

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа прокомментировал информацию СМИ о потенциальном переносе матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины из Дохи в Мадрид. Ранее сообщалось, что эта встреча может пройти на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

«Мы собираемся начать сотрудничество с Испанией, потому что Испания хочет, чтобы Финалиссима прошла на её территории, а я хочу, чтобы она прошла на стадионе «Монументаль» [в Буэнос-Айресе]», — приводит слова Тапиа TN.

Первоначально матч соревнования должен был состояться на катарском стадионе «Лусаил» 27 марта.

Материалы по теме
Матч Финалиссимы между Аргентиной и Испанией примет стадион «Реала» — COPE

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android