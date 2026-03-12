Глава Федерации футбола Аргентины высказался о переносе Финалиссимы в Испанию

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа прокомментировал информацию СМИ о потенциальном переносе матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины из Дохи в Мадрид. Ранее сообщалось, что эта встреча может пройти на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

«Мы собираемся начать сотрудничество с Испанией, потому что Испания хочет, чтобы Финалиссима прошла на её территории, а я хочу, чтобы она прошла на стадионе «Монументаль» [в Буэнос-Айресе]», — приводит слова Тапиа TN.

Первоначально матч соревнования должен был состояться на катарском стадионе «Лусаил» 27 марта.

