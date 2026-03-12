«Боже мой, как же сложно быть мною». Неймар отреагировал на критику из-за пропущенной игры

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на критику в свой адрес после пропущенного матча с «Мирасолом» (2:2) в бразильской Серии А.

«Многие люди строят множество теорий о том, что со мной не так, и это нормально. Если я играю с травмой, я неправ, как говорили в прошлом году. Если я думаю о себе, я неправ. Если я сдерживаюсь, я неправ. Если я играю, несмотря на боль или с чем-то, что может усугубить травму, я неправ.

Трудно сделать всё правильно. Трудно угодить всем. И больше всего меня удивляет (или совсем не удивляет) то, что эти люди будто каждый день находятся рядом со мной и начинают выдумывать истории, говоря так, будто это величайшая истина в мире, будто только они что-то понимают. Боже мой, как же сложно быть мною. Мне нужно прятать лицо, чтобы с вами общаться», – приводит слова Неймара ESPN.

Ранее в прессе появлялась информация, что бразилец находится в предварительном списке сборной Бразилии для участия в чемпионате мира – 2026.