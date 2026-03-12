Вингер «Зенита» Луис Энрике включён в список Анчелотти для участия на ЧМ-2026 — Риццо

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти практически гарантированно вызовет крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике для участия на чемпионате мира 2026 года, который состоится грядущим летом. Об этом сообщает журналист Estadao Esportes Марсель Риццо.

По информации источника, Анчелотти уже включил Энрике в список из 18 футболистов, которые 100-процентно войдут в заявку национальной команды на мировое первенство, если не получат травму.

Ранее сообщалось, что капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос также получит вызов в национальную команду для участия на ЧМ-2026.

За сборную Бразилии Энрике провёл 11 матчей, где забил два гола.

