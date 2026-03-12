Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Зенита» Луис Энрике включён в список Анчелотти для участия на ЧМ-2026 — Риццо

Вингер «Зенита» Луис Энрике включён в список Анчелотти для участия на ЧМ-2026 — Риццо
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти практически гарантированно вызовет крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике для участия на чемпионате мира 2026 года, который состоится грядущим летом. Об этом сообщает журналист Estadao Esportes Марсель Риццо.

По информации источника, Анчелотти уже включил Энрике в список из 18 футболистов, которые 100-процентно войдут в заявку национальной команды на мировое первенство, если не получат травму.

Ранее сообщалось, что капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос также получит вызов в национальную команду для участия на ЧМ-2026.

За сборную Бразилии Энрике провёл 11 матчей, где забил два гола.

Материалы по теме
Анчелотти вызовет Сантоса на ЧМ-2026, игрок «Зенита» уже включён в список — ESPN

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android