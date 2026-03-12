Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мне больно это говорить, но: «Поздравляю!» Анри — о победе «Реала» над «Ман Сити» в ЛЧ

Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о победе мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Я не знаю, что они наносят на футболки, правда не знаю. Не хочу её носить, но, может, если бы я надел футболку «Реала», это помогло бы мне отрастить волосы. Они что-то наносят на неё, когда играют в Лиге чемпионов. Не знаю, почему игроки выглядят по-другому в Лиге чемпионов, однако необходимо отдать им должное. Я не ожидал этого от «Реала» в первом матче, и мне больно это говорить, но: «Поздравляю!» — приводит слова Анри CBS Sports.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».

Новости. Футбол
