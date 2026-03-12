Opta: «Арсенал» — претендент на победу в ЛЧ после первых матчей 1/8 финала, «Реал» — пятый
Суперкомпьютер Opta представил обновлённые шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей 1/8 финала соревнования.
Шансы на победу команд в финале ЛЧ после первых встреч 1/8 финала по версии Opta:
- «Арсенал» — 28%.
- «Бавария» — 22%.
- «Барселона» — 11%.
- «ПСЖ» — 10%.
- «Реал» Мадрид — 8%.
- «Атлетико» Мадрид — 6%.
- «Ливерпуль» — 5%.
- «Ньюкасл Юнайтед» — 2%.
- «Манчестер Сити» — 2%.
- «Будё-Глимт» — 2%.
- «Байер» — 2%.
- «Галатасарай» — 1%.
- «Челси» — 1%.
- «Спортинг» — <0,1%.
- «Тоттенхэм» — <0,1%.
- «Аталанта» — <0,1%.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
