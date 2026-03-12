Opta: «Арсенал» — претендент на победу в ЛЧ после первых матчей 1/8 финала, «Реал» — пятый

Суперкомпьютер Opta представил обновлённые шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей 1/8 финала соревнования.

Шансы на победу команд в финале ЛЧ после первых встреч 1/8 финала по версии Opta:

«Арсенал» — 28%. «Бавария» — 22%. «Барселона» — 11%. «ПСЖ» — 10%. «Реал» Мадрид — 8%. «Атлетико» Мадрид — 6%. «Ливерпуль» — 5%. «Ньюкасл Юнайтед» — 2%. «Манчестер Сити» — 2%. «Будё-Глимт» — 2%. «Байер» — 2%. «Галатасарай» — 1%. «Челси» — 1%. «Спортинг» — <0,1%. «Тоттенхэм» — <0,1%. «Аталанта» — <0,1%.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

