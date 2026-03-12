Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Opta: «Арсенал» — претендент на победу в ЛЧ после первых матчей 1/8 финала, «Реал» — пятый
Комментарии

Суперкомпьютер Opta представил обновлённые шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей 1/8 финала соревнования.

Шансы на победу команд в финале ЛЧ после первых встреч 1/8 финала по версии Opta:

  1. «Арсенал» — 28%.
  2. «Бавария» — 22%.
  3. «Барселона» — 11%.
  4. «ПСЖ» — 10%.
  5. «Реал» Мадрид — 8%.
  6. «Атлетико» Мадрид — 6%.
  7. «Ливерпуль» — 5%.
  8. «Ньюкасл Юнайтед» — 2%.
  9. «Манчестер Сити» — 2%.
  10. «Будё-Глимт» — 2%.
  11. «Байер» — 2%.
  12. «Галатасарай» — 1%.
  13. «Челси» — 1%.
  14. «Спортинг» — <0,1%.
  15. «Тоттенхэм» — <0,1%.
  16. «Аталанта» — <0,1%.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Топ-5 легенд футбола:

