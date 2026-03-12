«В условный «Гавр» ехать какой смысл?» Глушенков — о перспективе поиграть в Европе

Форвард «Зенита» Максим Глушенков высказался о перспективе поиграть в европейском чемпионате.

— Если ехать, то в сильную команду.

— Например? «Реал», «Барса», «Атлетико»?

— Ну, например… в сильную команду.

— То есть ты бы мог рискнуть?

— Ну, да.

— А если бы зарплата была в два раза меньше?

— Вот если бы в эти клубы, то я поехал бы вообще с удовольствием. В условный «Гавр» ехать какой смысл? На каждую игру выходить с мыслью: «Блин, как бы нам вничью сыграть?» Зачем? — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.