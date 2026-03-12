Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Игроки «Сити» были в шоке после матча с «Реалом» и не общались в раздевалке — Daily Mail

Комментарии

В раздевалке «Манчестер Сити» царила атмосфера безысходности после поражения со счётом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Daily Mail.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

По информации источника, футболисты не могли сказать друг другу ни слова и были не в состоянии принять душ. Подчёркивается, что игроки «горожан» вернулись в клубный автобус позже запланированного времени. При этом они продолжали находиться в шокированном состоянии и молчать.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

