Игроки «Сити» были в шоке после матча с «Реалом» и не общались в раздевалке — Daily Mail

В раздевалке «Манчестер Сити» царила атмосфера безысходности после поражения со счётом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты не могли сказать друг другу ни слова и были не в состоянии принять душ. Подчёркивается, что игроки «горожан» вернулись в клубный автобус позже запланированного времени. При этом они продолжали находиться в шокированном состоянии и молчать.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

