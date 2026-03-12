Тренер «Челси» сообщил о намерении найти того, кто «слил» состав перед игрой с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на информацию, что в социальных сетях опубликовали точный состав его команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (5:2) задолго до прибытия футболистов на стадион.

«Я не был в курсе [утечки информации]. Уверен, мы разберёмся в этом, если это так. Сейчас подобное случается довольно часто. Мы получаем информацию о сопернике. Меня больше беспокоит конечный результат, чем начало игры», — приводит слова Росеньора Daily Mail.

Ответная встреча между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

