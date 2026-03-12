Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Стало известно, сыграет ли Усман Дембеле в ответном матче с «Челси»

Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был заменён на 69-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2). Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X, это было сделано, чтобы защитить игрока, недавно восстановившегося от травмы. На данный момент форвард здоров и готов принять участие в ответной игре.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Вторая встреча между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл 27 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал семь результативных передач. По итогам минувшего года нападающий выиграл «Золотой мяч».

