Стало известно, сыграет ли Усман Дембеле в ответном матче с «Челси»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был заменён на 69-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2). Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X, это было сделано, чтобы защитить игрока, недавно восстановившегося от травмы. На данный момент форвард здоров и готов принять участие в ответной игре.

Вторая встреча между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл 27 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал семь результативных передач. По итогам минувшего года нападающий выиграл «Золотой мяч».