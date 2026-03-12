Пети высказался об игре Сафонова в матче с «Челси» и привёл в пример Доннарумму и Куртуа

Бывший французский футболист Эммануэль Пети раскритиковал голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором парижский клуб одержал победу над «Челси» со счётом 5:2. Чемпион мира в составе сборной Франции привёл в пример игру голкипера «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы и вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«Вопрос, который я себе задаю, таков: можно ли выиграть Лигу чемпионов и повторить прошлогодний успех с вратарём, который демонстрирует слабые места в нескольких аспектах? Способен ли «ПСЖ» дойти до конца турнира с вратарём, который явно проявляет признаки беспокойства? С Шевалье та же ситуация…

Вспомните, что Доннарумма сделал в прошлом году после столь долгой критики. Вспомните, что Куртуа творил в воротах «Реала», когда они были чемпионами. В воротах всегда был отличный вратарь. Можно иметь отличных нападающих, но вам по-прежнему понадобится голкипер, способный сделать два или три сейва за игру», — приводит слова Пети RMC Sport.

В данной встрече россиянин пропустил два мяча и совершил два сейва. По ходу нынешнего сезона голкипер появлялся на поле в 14 матчах, пропустив 17 мячей и в пяти сыграв «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года вратарь 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».