УЕФА не будет расследовать, намеренно ли Олисе и Киммих получили жёлтые карточки в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить расследование, чтобы понять, намеренно ли футболисты «Баварии» Майкл Олисе и Йозуа Киммих получили жёлтые карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1). Игроки заработали одноматчевую дисквалификацию из-за перебора карточек. Об этом сообщает журналист Sky Sport Керри Хау в социальной сети X.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12' 0:2 Олисе – 22' 0:3 Гнабри – 25' 0:4 Джексон – 52' 0:5 Олисе – 64' 0:6 Мусиала – 67' 1:6 Пашалич – 90+3'
Отметим, что Олисе и Киммих получили предупреждения в конце встречи с итальянской командой при счёте 6:0. Ранее в прессе предположили, что игроки специально заработали жёлтые карточки, чтобы обнулить количество нарушений перед следующим раундом Лиги чемпионов.
Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
