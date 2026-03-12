УЕФА не будет расследовать, намеренно ли Олисе и Киммих получили жёлтые карточки в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить расследование, чтобы понять, намеренно ли футболисты «Баварии» Майкл Олисе и Йозуа Киммих получили жёлтые карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1). Игроки заработали одноматчевую дисквалификацию из-за перебора карточек. Об этом сообщает журналист Sky Sport Керри Хау в социальной сети X.

Отметим, что Олисе и Киммих получили предупреждения в конце встречи с итальянской командой при счёте 6:0. Ранее в прессе предположили, что игроки специально заработали жёлтые карточки, чтобы обнулить количество нарушений перед следующим раундом Лиги чемпионов.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».