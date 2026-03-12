Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА не будет расследовать, намеренно ли Олисе и Киммих получили жёлтые карточки в ЛЧ

УЕФА не будет расследовать, намеренно ли Олисе и Киммих получили жёлтые карточки в ЛЧ
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить расследование, чтобы понять, намеренно ли футболисты «Баварии» Майкл Олисе и Йозуа Киммих получили жёлтые карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1). Игроки заработали одноматчевую дисквалификацию из-за перебора карточек. Об этом сообщает журналист Sky Sport Керри Хау в социальной сети X.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

Отметим, что Олисе и Киммих получили предупреждения в конце встречи с итальянской командой при счёте 6:0. Ранее в прессе предположили, что игроки специально заработали жёлтые карточки, чтобы обнулить количество нарушений перед следующим раундом Лиги чемпионов.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android