«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника, интересующего «МЮ» и «Челси» — CO

«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника, интересующего «МЮ» и «Челси» — CO
Комментарии

«Ливерпуль» включился в борьбу за подписание полузащитника «Борнмута» Тайлера Адамса. За американским футболистом также следят скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Борнмут» может рассмотреть предложения по покупке Адамса в районе £ 30 млн (€ 34,8 млн).

В нынешнем сезоне Адамс принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
