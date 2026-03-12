Стали известны санкции по сборной Ирана в случае отказа от участия в ЧМ-2026 — RMC Sport

В случае одностороннего отказа сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года национальной команде грозят серьёзные санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает RMC Sport.

Иранские национальные команды могут быть отстранены от всех будущих соревнований под эгидой ФИФА. Кроме того, им грозит минимальный штраф в размере € 275 тыс., который может достигнуть € 555 тыс. Сумма зависит от даты отказа команды от участия в турнире. Также дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду, связанные со снятием очков в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу из-за агрессивной политики США в отношении страны с Ближнего Востока. На эту тему также высказался президент США Дональд Трамп.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где её соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года состоится будущим летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).