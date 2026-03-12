«Вообще машина. Еле в проход поместился». Сафонов с юмором высказался о себе после игры ЛЧ
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов с юмором отреагировал на свои фотографии с матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Голкипер сборной России появился на поле с первых минут, а его команда победила со счётом 5:2.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
«Тут вообще машина. Еле в проход поместился», – прокомментировал фотографии Сафонов в своём телеграм-канале.
Отметим, что в игре с «Челси» российский вратарь 10-й раз подряд вышел в стартовом составе «ПСЖ». В этих встречах у парижской команды шесть побед.
Второй матч между английской и французской командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
