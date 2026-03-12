«Вообще машина. Еле в проход поместился». Сафонов с юмором высказался о себе после игры ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов с юмором отреагировал на свои фотографии с матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Голкипер сборной России появился на поле с первых минут, а его команда победила со счётом 5:2.

«Тут вообще машина. Еле в проход поместился», – прокомментировал фотографии Сафонов в своём телеграм-канале.

Отметим, что в игре с «Челси» российский вратарь 10-й раз подряд вышел в стартовом составе «ПСЖ». В этих встречах у парижской команды шесть побед.

Второй матч между английской и французской командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.