«Темп АПЛ слишком высок для «Барселоны». Руни — о матче «блауграны» с «Ньюкаслом»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что темп команд, выступающих в чемпионате Англии, слишком высокий для «Барселоны». 10 марта сине-гранатовые сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В этом сезоне я дважды смотрел матчи «Барселоны» — с «Челси» и «Ньюкаслом». В обоих случаях я чувствовал, что темп и интенсивность Премьер-лиги для них [«Барселоны»] слишком высоки», — приводит слова Руни аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

На стадии общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Челси» со счётом 0:3.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: