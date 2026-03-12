Скидки
Главная Футбол Новости

«Темп АПЛ слишком высок для «Барселоны». Руни — о матче «блауграны» с «Ньюкаслом»

Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что темп команд, выступающих в чемпионате Англии, слишком высокий для «Барселоны». 10 марта сине-гранатовые сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

«В этом сезоне я дважды смотрел матчи «Барселоны» — с «Челси» и «Ньюкаслом». В обоих случаях я чувствовал, что темп и интенсивность Премьер-лиги для них [«Барселоны»] слишком высоки», — приводит слова Руни аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

На стадии общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Челси» со счётом 0:3.

