Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарём в истории Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал лучшим голкипером в истории Лиги чемпионов по количеству результативных передач. Бельгийский футболист сделал три ассиста в данном соревновании. При этом два из них Куртуа выполнил в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Второе место с двумя результативными передачами в Лиге чемпионов делят экс-голкипер «Депортиво» Хосе Франсиско Молина и экс-вратарь «Баварии» Оливер Кан.

Куртуа сделал рекордную голевую передачу в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0). Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Материалы по теме Куртуа стал вторым вратарём в истории с двумя ассистами в одном сезоне ЛЧ — Squawka

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: