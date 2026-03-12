Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарём в истории Лиги чемпионов

Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарём в истории Лиги чемпионов
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал лучшим голкипером в истории Лиги чемпионов по количеству результативных передач. Бельгийский футболист сделал три ассиста в данном соревновании. При этом два из них Куртуа выполнил в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Второе место с двумя результативными передачами в Лиге чемпионов делят экс-голкипер «Депортиво» Хосе Франсиско Молина и экс-вратарь «Баварии» Оливер Кан.

Куртуа сделал рекордную голевую передачу в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0). Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Материалы по теме
Куртуа стал вторым вратарём в истории с двумя ассистами в одном сезоне ЛЧ — Squawka

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android