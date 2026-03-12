Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Панатинаикос — Бетис, результат матча 12 марта 2026, счет 1:0, первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Бетис» минимально уступил «Панатинаикосу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и испанский «Бетис». Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Шимон Марциняк. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Таборда – 88'    
Удаления: Зарури – 59' / Д. Льоренте – 87'

Во втором тайме на 49-й минуте нападающий хозяев поля Анасс Зарури заработал жёлтую карточку. Через 10 минут форвард вновь нарушил правила и был удалён с поля. На 87-й минуте защитник бело-зелёных Диего Льоренте получил вторую жёлтую карточку и уравнял составы команд. На 88-й минуте ударом с пенальти нападающий «Панатинаикоса» Висенте Таборда вывел свою команду вперёд.

Второй матч между «Бетисом» и «Панатинаикосом» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android