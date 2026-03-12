«Бетис» минимально уступил «Панатинаикосу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и испанский «Бетис». Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Шимон Марциняк. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Во втором тайме на 49-й минуте нападающий хозяев поля Анасс Зарури заработал жёлтую карточку. Через 10 минут форвард вновь нарушил правила и был удалён с поля. На 87-й минуте защитник бело-зелёных Диего Льоренте получил вторую жёлтую карточку и уравнял составы команд. На 88-й минуте ударом с пенальти нападающий «Панатинаикоса» Висенте Таборда вывел свою команду вперёд.

Второй матч между «Бетисом» и «Панатинаикосом» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.