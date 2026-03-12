«Шахтёр» победил «Лех» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Лех» (Польша) и «Шахтёр» (Украина). Игра прошла на стадионе «Энеа» (Познань, Польша). В качестве главного арбитра выступил Рохит Сагги из Норвегии. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес на 36-й минуте. На 48-й минуте полузащитник Невертон удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте форвард «Леха» Микаэль Исхак один мяч отыграл, а на 85-й минуте полузащитник Исаке забил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

В предыдущем раунде турнира «Лех» по сумме двух матчей переиграл КуПС из Финляндии, а «Шахтёр» попал в 1/8 финала напрямую, заняв шестое место в группе на общем этапе.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.