Футбол

Лех — Шахтёр, результат матча 12 марта 2026, счёт 1:3, 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026

«Шахтёр» победил «Лех» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Лех» (Польша) и «Шахтёр» (Украина). Игра прошла на стадионе «Энеа» (Познань, Польша). В качестве главного арбитра выступил Рохит Сагги из Норвегии. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
1 : 3
Шахтёр
Украина
0:1 Гомес – 36'     0:2 Невертон – 48'     1:2 Исхак – 70'     1:3 Исаке – 85'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес на 36-й минуте. На 48-й минуте полузащитник Невертон удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте форвард «Леха» Микаэль Исхак один мяч отыграл, а на 85-й минуте полузащитник Исаке забил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

В предыдущем раунде турнира «Лех» по сумме двух матчей переиграл КуПС из Финляндии, а «Шахтёр» попал в 1/8 финала напрямую, заняв шестое место в группе на общем этапе.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Комментарии
