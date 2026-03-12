Скидки
Главная Футбол Новости

Болонья — Рома, результат матча 12 марта 2026, счёт 1:1, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Рома» и «Болонья» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» (Италия) и «Рома» (Италия). Игра прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болоньи. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Бернардески – 50'     1:1 Пеллегрини – 71'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Болоньи» Федерико Бернардески на 50-й минуте. На 71-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

В предыдущем раунде турнира «Болонья» по сумме двух встреч переиграла норвежский «Бранн», а «Рома» попала в 1/8 финала напрямую, заняв восьмое место в группе на общем этапе.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
