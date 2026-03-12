«Астон Вилла» в гостях победила «Лилль» в матче 1/8 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Астон Виллы».

На 61-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий гостей Олли Уоткинс.

Второй матч между «Астон Виллой» и «Лиллем» состоится 19 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

