«Первая игра 1/8 ЛЧ». Матвей Сафонов опубликовал пост, посвящённый матчу «ПСЖ» с «Челси»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов написал пост, посвящённый первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу над «Челси» со счётом 5:2.

Матвей Сафонов в своём телеграм-канале опубликовал серию фотографий, посвящённых матчу, и подписал их: «Первая игра 1/8 ЛЧ».

Сафонов перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первом сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 встреч. В данной встрече голкипер пропустил два мяча и совершил два сейва. По ходу нынешнего сезона вратарь появлялся на поле в 14 матчах, пропустив 17 мячей и в пяти сыграв «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».