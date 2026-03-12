«Первая игра 1/8 ЛЧ». Матвей Сафонов опубликовал пост, посвящённый матчу «ПСЖ» с «Челси»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов написал пост, посвящённый первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу над «Челси» со счётом 5:2.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
Матвей Сафонов в своём телеграм-канале опубликовал серию фотографий, посвящённых матчу, и подписал их: «Первая игра 1/8 ЛЧ».
Сафонов перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первом сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 встреч. В данной встрече голкипер пропустил два мяча и совершил два сейва. По ходу нынешнего сезона вратарь появлялся на поле в 14 матчах, пропустив 17 мячей и в пяти сыграв «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».
