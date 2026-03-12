Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порту» победил «Штутгарт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Порту» победил «Штутгарт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» и «Порту». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Моффи – 21'     0:2 Мора – 27'     1:2 Ундав – 40'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Порту» Теремас Моффи. На 27-й минуте полузащитник Родригу Мора укрепил преимущество гостей. В конце первого тайма нападающий Дениз Ундав сократил отставание «Штутгарта».

Второй матч между «Порту» и «Штутгартом» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту.

На стадии раунда плей-офф соревнования «швабы» по сумме двух встреч победили «Селтик» со счётом 4:2. По итогам общего этапа Лиги Европы «Порту» набрал 17 очков и занял пятое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Не лучший день сразу для трёх экс-тренеров «Спартака». Итоги еврокубков после ЛЧ. Видео
Не лучший день сразу для трёх экс-тренеров «Спартака». Итоги еврокубков после ЛЧ. Видео

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android