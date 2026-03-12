«Порту» победил «Штутгарт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» и «Порту». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Порту» Теремас Моффи. На 27-й минуте полузащитник Родригу Мора укрепил преимущество гостей. В конце первого тайма нападающий Дениз Ундав сократил отставание «Штутгарта».

Второй матч между «Порту» и «Штутгартом» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту.

На стадии раунда плей-офф соревнования «швабы» по сумме двух встреч победили «Селтик» со счётом 4:2. По итогам общего этапа Лиги Европы «Порту» набрал 17 очков и занял пятое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

