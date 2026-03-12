Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Радимов: Соболев продемонстрировал, что при всех своих минусах находится в обойме «Зенита»

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Соболев вышел с «Балтикой» — забили и выиграли, вышел в Кубке России на замену — забили и выиграли, «Оренбургу» забил и скинул на пенальти. На данный момент Соболев продемонстрировал, что при всех своих минусах технического оснащения находится в обойме «Зенита», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отметился двумя голевыми передачами.

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

