Радимов назвал условие, при котором «Спартак» может крупно проиграть «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением, при каких обстоятельствах «Спартак» может пропустить несколько голов от сине-бело-голубых в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ, который состоится 14 марта.

«Если «Спартак» с такими защитниками сыграет с «Зенитом» в открытый футбол, то может нарваться и получить авоську голов», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на канале «Матч Премьер».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

После 20 туров РПЛ санкт-петербургский клуб набрал 42 очка и занимает второе место. Красно-белые заработали 35 очков и располагаются на шестой строчке.

