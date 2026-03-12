Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Радимов назвал условие, при котором «Спартак» может крупно проиграть «Зениту»

Радимов назвал условие, при котором «Спартак» может крупно проиграть «Зениту»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением, при каких обстоятельствах «Спартак» может пропустить несколько голов от сине-бело-голубых в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ, который состоится 14 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Если «Спартак» с такими защитниками сыграет с «Зенитом» в открытый футбол, то может нарваться и получить авоську голов», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на канале «Матч Премьер».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

После 20 туров РПЛ санкт-петербургский клуб набрал 42 очка и занимает второе место. Красно-белые заработали 35 очков и располагаются на шестой строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России:

