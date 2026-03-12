Скидки
Глушенков назвал клубы РПЛ, с которыми тяжелее всего играть

Форвард «Зенита» Максим Глушенков назвал клубы Мир Российской Премьер-Лиги, с которыми тяжелее всего играть, а также не стал выделять неудобных для себя защитников.

«Для меня, наверное, неприятных защитников нет. А самые сложные игры – это в которых против нас садятся 10 человек в штрафную, и всё. Это «Крылья», «Акрон», «Пари НН» тот же самый, «Рубин», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Комментарии
