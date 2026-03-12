Скидки
Футбол

Андрей Аршавин выбрал лучшего спортсмена России за минувший год

Андрей Аршавин выбрал лучшего спортсмена России за минувший год
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал лучшего спортсмена России за минувший год.

– Выбираем лучшего спортсмена России. То есть того, который выступал в России с апреля 2025 года по март 2026 года.
– Из футболистов я назову Батракова.

– Ты, кстати, давал хорошую оценку Батракову полгода назад уже, говорил, что по качеству игры, по мозгам он сопоставим с тобой. Сейчас восстановился чемпионат, всё так же?
– Да. Но он и Кисляк показывают очень высокий уровень, и большой потенциал у обоих.

– А если выбирать между двумя?
– Сейчас Батраков.

– Почему?
– Он более атакующий, креативный. А Кисляк больше трудяга, но тоже умный. Он сейчас какой-то сумасшедший пас отдал на Кругового (в матче с «Краснодаром» (3:1) в Кубке России. – Прим. «Чемпионата»), это вообще топ.

– А с точки зрения характера, как тебе кажется, у кого скорее получится пробиться выше?
– У них у обоих сильный характер, нормальный, спортивный, насколько я их знаю и насколько я слышал про них, – сказал Аршавин в видео на You-Tube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк выходил на поле в 30 встречах, на его счету 5+6 по системе «гол+пас».

Комментарии
