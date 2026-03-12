Скидки
Главная Футбол Новости

Анри: в матче с «Сити» Вальверде был Бергкампом, Тюрамом и Макелеле

Анри: в матче с «Сити» Вальверде был Бергкампом, Тюрамом и Макелеле
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил игру полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), где он оформил хет-трик.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Федерико Вальверде был не только Бергкампом. Он был также Тюрамом и Макелеле. Он был всем.

Федерико Вальверде всегда блистает. Проблема только в том, что люди не видят этого блеска. Он не только забивает голы, но и всегда блистает с технической точки зрения.

Это тот тип игроков, которые адаптируются к любой ситуации. Вальверде играл на позиции правого защитника, опорного полузащитника, левого защитника, под нападающим, центрального защитника. Остался только вратарь. Надо отдать ему должное», — приводит слова Анри CBS Sports.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
