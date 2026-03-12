Орнштейн раскрыл позицию «Ливерпуля» насчёт будущего Слота

Руководство «Ливерпуля» полностью поддерживает главного тренера Арне Слота. Боссы «красных» твёрдо убеждены, что нидерландский специалист способен исправить ситуацию в клубе. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, в «Ливерпуле» считают, что на текущий момент на рынке нет ни одного тренера, который подходил бы их требованиям лучше, чем Слот. Подчёркивается, что 47-летний специалист также счастлив в стане мерсисайдцев.

Слот возглавляет «Ливерпуль» с лета 2024 года. После 29 туров чемпионата Англии нынешнего сезона «красные» набрали 48 очков и на текущий момент занимают шестое место.

Рекорды «Ливерпуля»: