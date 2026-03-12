Тьяго Силва впервые сыграл в Лиге Европы в 41 год. Это рекорд турнира

Защитник «Порту» Тьяго Силва сыграл свой первый матч в Лиге Европы в рамках 1/8 финала турнира с немецким «Штутгартом». Португальская команда победила со счётом 2:1, а бразилец установил рекорд во втором по значимости еврокубке. Об этом сообщает аккаунт Лиги Европы в социальной сети X.

Бразильский защитник провёл первую игру в турнире в 41 год, став самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы. Отметим, что в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов – Тьяго Силва сыграл 105 встреч.

Тьяго Силва присоединился к «Порту» в декабре 2025 года, до этого игрок покинул «Флуминенсе». В нынешнем сезоне защитник провёл семь матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.