Главная Футбол Новости

Тьяго Силва впервые сыграл в Лиге Европы в 41 год. Это рекорд турнира

Тьяго Силва впервые сыграл в Лиге Европы в 41 год. Это рекорд турнира
Комментарии

Защитник «Порту» Тьяго Силва сыграл свой первый матч в Лиге Европы в рамках 1/8 финала турнира с немецким «Штутгартом». Португальская команда победила со счётом 2:1, а бразилец установил рекорд во втором по значимости еврокубке. Об этом сообщает аккаунт Лиги Европы в социальной сети X.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Моффи – 21'     0:2 Мора – 27'     1:2 Ундав – 40'    

Бразильский защитник провёл первую игру в турнире в 41 год, став самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы. Отметим, что в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов – Тьяго Силва сыграл 105 встреч.

Тьяго Силва присоединился к «Порту» в декабре 2025 года, до этого игрок покинул «Флуминенсе». В нынешнем сезоне защитник провёл семь матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

