Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери одержал 100-ю победу с «Астон Виллой» и установил рекорд клуба

Унаи Эмери одержал 100-ю победу с «Астон Виллой» и установил рекорд клуба
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одержал 100-ю победу в качестве наставника английской команды. Это случилось в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» победила «Лилль» со счётом 1:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Уоткинс – 61'    

Эмери достиг показателя в 100 побед за клуб быстрее, чем любой другой тренер команды, ранее её возглавлявший. Испанскому специалисту для этого потребовалось провести 181 игру.

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» 24 октября 2022 года, когда клуб боролся за выживание в чемпионате Англии. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 51 очко после 29 матчей, и играет в 1/8 финала Лиги Европы.

Материалы по теме
Унаи Эмери может покинуть «Астон Виллу» по окончании сезона — Football Insider
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android