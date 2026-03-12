Унаи Эмери одержал 100-ю победу с «Астон Виллой» и установил рекорд клуба

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одержал 100-ю победу в качестве наставника английской команды. Это случилось в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» победила «Лилль» со счётом 1:0.

Эмери достиг показателя в 100 побед за клуб быстрее, чем любой другой тренер команды, ранее её возглавлявший. Испанскому специалисту для этого потребовалось провести 181 игру.

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» 24 октября 2022 года, когда клуб боролся за выживание в чемпионате Англии. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 51 очко после 29 матчей, и играет в 1/8 финала Лиги Европы.