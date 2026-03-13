Скидки
Куртуа отреагировал на слухи, что в «Реале» считали утомительной работу с Алонсо

Куртуа отреагировал на слухи, что в «Реале» считали утомительной работу с Алонсо
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию, что некоторые футболисты считали утомительным подход к работе экс-тренера команды Хаби Алонсо, поскольку он делал акцент на тактических упражнениях и видеоанализе.

«Мы много работали. Люди говорили, что нам не нравится тактика или видеозаписи… Послушайте, в моей карьере был такой тренер, как Антонио Конте, который заставлял нас заниматься по часу каждый день, и это не имело значения, потому что мы профессионалы, а работа на первом месте.

Если мне нужно посмотреть получасовое видео, то я это сделаю. Так готовятся к играм. Летом я разговаривал с игроками НФЛ, которые проводят весь день, с девяти утра до шести-восьми часов вечера, за просмотром видео, и у них нет никаких проблем», — приводит слова Куртуа Goal.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

